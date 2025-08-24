Появилось видео освобождения от российских оккупантов населенного пункта Новомихайловка в Донецкой области. Кадры обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны.

Успешную наступательную операцию провели бойцы департамента активных действий ГУР, в частности подразделения "Артан", и 2-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады.

Эти подразделения выбили оккупантов и восстановили контроль над населенным пунктом Новомихайловка.

Согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта.

Благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и дронов украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону полосы на направлении.

"По состоянию на сейчас Новомихайловка зачищена от россиян и находится под полным контролем украинской армии. Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть", — отметили в ГУР.

Военная разведка пообещала впоследствии обнародовать детали операции.