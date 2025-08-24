ГУР показало кадры освобождения Новомихайловки в Донецкой области – видео
Появилось видео освобождения от российских оккупантов населенного пункта Новомихайловка в Донецкой области. Кадры обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны.
Успешную наступательную операцию провели бойцы департамента активных действий ГУР, в частности подразделения "Артан", и 2-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады.
Эти подразделения выбили оккупантов и восстановили контроль над населенным пунктом Новомихайловка.
Согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта.
Благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и дронов украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону полосы на направлении.
"По состоянию на сейчас Новомихайловка зачищена от россиян и находится под полным контролем украинской армии. Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть", — отметили в ГУР.
Военная разведка пообещала впоследствии обнародовать детали операции.
- 20 августа Сырский сообщал о давление оккупантов на севере Донецкой области.
- 24 августа главком заявил, что Силы обороны успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области – Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.
