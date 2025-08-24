ГУР показало кадри звільнення Новомихайлівки в Донецькій області – відео
З’явилося відео звільнення від російських окупантів населеного пункту Новомихайлівка в Донецькій області. Кадри оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Успішну наступальну операцію провели бійці департаменту активних дій ГУР, зокрема підрозділу "Артан", і 2 штурмового батальйону Третьої штурмової бригади.
Ці підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка.
Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів зненацька. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.
Завдяки злагодженій роботі розвідки, штурмовиків, важкої техніки та дронів українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборону смуги на напрямку.
"Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Наші прапори повертаються туди, де й мають бути", – зазначили в ГУР.
Воєнна розвідка пообіцяла згодом оприлюднити деталі операції.
- 20 серпня Сирський повідомляв про тиск окупантів на півночі Донецької області.
- 24 серпня головком заявив, що Сили оборони успішно контратакували й зачистили від ворога села в Донецькій області – Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.
Коментарі (0)