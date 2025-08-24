З’явилося відео звільнення від російських окупантів населеного пункту Новомихайлівка в Донецькій області. Кадри оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Успішну наступальну операцію провели бійці департаменту активних дій ГУР, зокрема підрозділу "Артан", і 2 штурмового батальйону Третьої штурмової бригади.

Ці підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка.

Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів зненацька. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Завдяки злагодженій роботі розвідки, штурмовиків, важкої техніки та дронів українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборону смуги на напрямку.

"Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Наші прапори повертаються туди, де й мають бути", – зазначили в ГУР.

Воєнна розвідка пообіцяла згодом оприлюднити деталі операції.