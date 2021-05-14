14 мая состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов выступит по результатам заседания.
- 2 апреля СНБО ввел санкции против десяти украинских "контрабандистов". Также санкции ввели против 68 связанных с ними компаний.
- 15 апреля СНБО решил продолжить введение санкций против "контрабандистов", также по поручению президента Владимира Зеленского была начата разработка законопроекта "о статусе олигарха".
- 6 мая сообщалось, что СНБО может ввести санкции против облгазов Фирташа.
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