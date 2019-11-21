Как с Филатовым. Зеленскому пообещали мост в Николаеве – видео

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После диалога с чиновником президент достал мобильный телефон и записал название разводного моста через Южный Буг - чтобы все проконтролировать

Президент Владимир Зеленский вынудил руководителя Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника пообещать, что аварийный Южнобугский (в народе - Варваровский) мост в городе отремонтируют в 2020 году. Их диалог произошел во время визита главы государства в Очаков.

По словам Стадника, которого назначили в сентябре, ремонт находится на уровне проектной документации, которая стоит "до миллиона гривень".

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Президент оборвал его и спрашивающего, сказав, что последний "неправильно ставит вопрос".

– (Надо говорить) Когда вы построите нам мост? Вас же этот вопрос интересует? Только так надо ставить вопрос. Остальное не очень интересно - про какие-то компании, который выигрывают тендеры, а потом ничего не строится. Поставим вопрос главе ОГА: через сколько месяцев будет мост?"
– Мы не хотим повторять предшественников...
– Давайте не так. В следующем году мост будет стоять?
– Новый? Спрашивают же о новом мосте.

(реплика из-за кадра) Хотя бы отремонтированный.

– Да хотя б отремонтированный!
– Будем стараться.
– Нет. Вот сейчас тут журналисты, вы скажите им - "будет". И тогда вам придется его поставить. У нас тут в каждой области так. А по-другому не строится. В Днепре так было, в Станице Луганской, в Мариуполе с дорогой. Если вы скажете журналистам, люди будут вас видеть, узнавать на улицах и спрашивать - где мост? Ну что, будет в следующем году?
– Да, будем стараться.
– Будет.

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Теги: мост, спор, Александр Стадник, Варваровский мост, Южнобугский мост
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