В сети появилось снятое с дрона видео, которое позволяет оценить разрушения Антоновского моста под Херсоном.

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Антоновский мост являлся ключевым логистическим узлом, который позволял массовую переброску военной техники и личного состава между левым и правым берегами Днепра на Херсонском направлении. После частичного разрушения этого моста группировка российских оккупантов на правом берегу оказалась в значительной степени отрезана от надежного снабжения.

При отступлении из Херсона оккупанты взорвали несколько пролетов Антоновского моста.

11 октября в ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины.

В ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области Силы обороны продолжают позиционные бои и закрепление за собой территорий, которые освободили от врага.

Вечером Генштаб сообщил, что в некоторых местах Херсонской области Силы обороны дошли до правого берега Днепра.

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Сергій Бережний

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