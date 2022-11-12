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Как сегодня выглядит Антоновский мост под Херсоном – видео с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 22:48
Антоновский мост (Фото: Maxar)
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В сети появилось снятое с дрона видео, которое позволяет оценить разрушения Антоновского моста под Херсоном.

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Антоновский мост являлся ключевым логистическим узлом, который позволял массовую переброску военной техники и личного состава между левым и правым берегами Днепра на Херсонском направлении. После частичного разрушения этого моста группировка российских оккупантов на правом берегу оказалась в значительной степени отрезана от надежного снабжения.

При отступлении из Херсона оккупанты взорвали несколько пролетов Антоновского моста. 

Читайте также: Оккупанты взорвали несколько пролетов моста к плотине Каховской ГЭС – спутниковые снимки

    Сергій Бережний
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    Антоновский мост Херсон
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