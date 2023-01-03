В местах партизанской славы в неназванной локации состоялся выпуск бойцов курса Движения сопротивления Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Ролик с фрагментами церемонии и присяги показало командование ССО ВСУ.

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Там уточнили, что во время занятий бойцы освоили "целый комплекс умений и навыков".

Помимо общевойсковых предметов, они изучали тактику, приемы и особенности работы подразделений.

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Во время торжественной церемонии выпускники произнесли символическую клятву, после чего были направлены в свои подразделения для выполнения боевых задач.

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Євген Пилипенко

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