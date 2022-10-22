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Компартия Китая поддержала Си Цзиньпина. Его предшественника вывели с трибуны — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 11:42
Си Цзиньпин и Ху Цзиньтао (Фото: скриншот с видео)
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Коммунистическая партия Китая поддержала "ключевую роль" нынешнего главы КНР Си Цзиньпина на юбилейном XX-м съезде. Его предшественника Ху Цзиньтао неожиданно увели под руки с церемонии закрытия. Об этом сообщает агенство AFP.

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В принятом постановлении КПК сказано, что все члены партии будут обязаны "поддерживать основную позицию товарища Си Цзиньпина в ЦК партии и в партии в целом". 

Также в резолюции съезда сказано, что Китай будет "решительно противодействовать и сдерживать сепаратистов, которые стремятся к независимости Тайваня". 

Примечательный случай произошел на закрытии съезда, когда бывшего председателя КНР в 2002-2012 годах Ху Цзиньтао неожиданно увели с трибуны, где он находился рядом с Си. Двое распорядителей вывели 79-летнего политика под руки. На видео можно заметить, что перед уходом он о чем то говорил с Си Цзиньпином. 

Ху Цзиньтао выступает за модель "коллективного" руководства с представителями различных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам, которые Си хочет отменить.

В воскресенье, 23 октября, пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро. Ожидается, что Си Цзиньпин будет утвержден на третий пятилетний срок на посту генсека ЦК КПК вопреки действующим ограничениям в два срока, которые продолжают действовать в отношении остальных членов китайского руководства.  

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Дмитро Гриниченко
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Китай си цзиньпин компартия
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