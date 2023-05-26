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Краснодар впервые за войну атаковал беспилотник: видео "прилета" видео

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 11:32
Видео: ресурс оккупантов
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Российские пропагандистские СМИ утверждают, что российский город Краснодар впервые за период войны России против Украины атаковал неизвестный беспилотник. Видео попадания публикует российский Telegram-канал SHOT.

По сообщению российских СМИ, эпизод произошел 26 мая около 04:17 утра.

В сети появились ролики, в которых виден пожар, вызванный, вероятно, падением БПЛА, после чего раздался "сильный взрыв".

Местные жители предполагают, что беспилотник был сбит российским ПВО, поскольку "взрывов было два, один громче другого".

Читайте также: В Днепре раздался взрыв. Россия нанесла ракетный удар по медучреждению, есть пострадавшие

Милана Головань
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войнаБПЛАбеспилотниккраснодар
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