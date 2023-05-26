Российские пропагандистские СМИ утверждают, что российский город Краснодар впервые за период войны России против Украины атаковал неизвестный беспилотник. Видео попадания публикует российский Telegram-канал SHOT.
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По сообщению российских СМИ, эпизод произошел 26 мая около 04:17 утра.
В сети появились ролики, в которых виден пожар, вызванный, вероятно, падением БПЛА, после чего раздался "сильный взрыв".
Местные жители предполагают, что беспилотник был сбит российским ПВО, поскольку "взрывов было два, один громче другого".
- Вечером 25 мая в Сети появились фото и видео взрывов якобы из временно оккупированного Бердянска Запорожской области.
- Ночью 22 мая Днепр перенес массированный удар: применялись несколько типов ракет и дроны-камикадзе. Вот последствия.
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