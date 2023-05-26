Российские пропагандистские СМИ утверждают, что российский город Краснодар впервые за период войны России против Украины атаковал неизвестный беспилотник. Видео попадания публикует российский Telegram-канал SHOT.

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По сообщению российских СМИ, эпизод произошел 26 мая около 04:17 утра.

В сети появились ролики, в которых виден пожар, вызванный, вероятно, падением БПЛА, после чего раздался "сильный взрыв".

Местные жители предполагают, что беспилотник был сбит российским ПВО, поскольку "взрывов было два, один громче другого".

Вечером 25 мая в Сети появились фото и видео взрывов якобы из временно оккупированного Бердянска Запорожской области.

Ночью 22 мая Днепр перенес массированный удар: применялись несколько типов ракет и дроны-камикадзе. Вот последствия.

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