Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що російське місто Краснодар вперше за період війни Росії проти України атакував невідомий безпілотник. Відео влучання публікує російський Telegram-канал SHOT.
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За повідомленням російських ЗМІ, епізод стався 26 травня близько 04:17 ранку.
У мережі з'явилися ролики, в який видно пожежу, викликану, ймовірно, падінням БПЛА, після чого пролунав "сильный взрыв".
Місцеві мешканці припускають, що безпілотник був збитий російською ППО, оскільки "взрывов было два, один громче другого".
- Увечері 25 травня у Мережі з'явилися фото та відео вибухів нібито із тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.
- Вночі 22 травня Дніпро переніс масований удар: застосовувалися кілька типів ракет і дрони-камікадзе. Ось наслідки.
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