Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що російське місто Краснодар вперше за період війни Росії проти України атакував невідомий безпілотник. Відео влучання публікує російський Telegram-канал SHOT.

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За повідомленням російських ЗМІ, епізод стався 26 травня близько 04:17 ранку.

У мережі з'явилися ролики, в який видно пожежу, викликану, ймовірно, падінням БПЛА, після чого пролунав "сильный взрыв".

Місцеві мешканці припускають, що безпілотник був збитий російською ППО, оскільки "взрывов было два, один громче другого".

Увечері 25 травня у Мережі з'явилися фото та відео вибухів нібито із тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

Вночі 22 травня Дніпро переніс масований удар: застосовувалися кілька типів ракет і дрони-камікадзе. Ось наслідки.

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