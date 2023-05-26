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Краснодар уперше за війну атакував безпілотник: відео "прильоту" видео

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26.05.2023, 11:32
Відео: ресурс окупантів
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Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що російське місто Краснодар вперше за період війни Росії проти України атакував невідомий безпілотник. Відео влучання публікує російський Telegram-канал SHOT.

За повідомленням російських ЗМІ, епізод стався 26 травня близько 04:17 ранку.

У мережі з'явилися ролики, в який видно пожежу, викликану, ймовірно, падінням БПЛА, після чого пролунав "сильный взрыв".

Місцеві мешканці припускають, що безпілотник був збитий російською ППО, оскільки "взрывов было два, один громче другого".

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Мілана Головань
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війнабезпілотникБПЛАкраснодар
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