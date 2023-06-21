Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что украинские бойцы уничтожают врага на юге и на Донбассе. На юге, по его словам, ВСУ продвигаются вперед, на востоке держат оборону.

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"Фронт. Жестокие бои. Юг – уничтожаем врага. Донецкая область – уничтожаем врага. Купянское направление – что бы там ни планировали российские террористы, уничтожим врага. На юге есть наше движение вперед. Спасибо, воины! На востоке – держим оборону", – сказал президент.

Особую благодарность он выразил за уничтожение российского вертолета Ми-24.

"И особенно благодарен, ребята, за каждый сбитый российский вертолет. Каждое такое сбивание – важно", – подчеркнул Зеленский.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, в течение суток российские оккупанты безрезультатно пытались наступать в районе села Пятихатки Запорожской области, которое ВСУ освободили от россиян 18 июня, и еще на пяти восточных направлениях фронта.

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