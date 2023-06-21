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Купʼянський напрямок. Що б не планували російські терористи, ми їх знищимо – Зеленський видео

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21.06.2023, 23:03
Владимир Зеленский (Скриншот)
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Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що українські бійці знищують ворога на півдні та на Донеччині. На півдні, за його словами, ЗСУ просуваються вперед, на сході — тримають оборону.

"Фронт. Жорсткі бої. Південь – знищуємо ворога. Донеччина – знищуємо ворога. Купʼянський напрямок – хоч би що там планували російські терористи, знищимо ворога. На півдні є наш рух уперед. Дякую, воїни! На сході – тримаємо оборону", – сказав президент.

Особливу вдячність він висловив за збиття російського вертольота Мі-24.

"І особливо вдячний, хлопці, за кожен збитий російський вертоліт. Кожне таке збиття – важливе", – підкреслив Зеленський.

  • Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, протягом доби російські окупанти безрезультатно намагались наступати в районі села П’ятихатки Запорізької області, яке ЗСУ звільнили від росіян 18 червня, і ще на п’яти східних напрямках фронту.
Вадим Ребрина
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Володимир ЗеленськийвійнаКупʼянськ
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