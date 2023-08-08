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Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 20:30
Видео: 3 ОШБр
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Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады под Бахмутом уничтожают боевиков батальона "Ахмат", подчиненного диктатору Чечни Рамзану Кадырову. Видео распространила бригада в Telegram.

Бой происходит под Андреевкой.

На видео украинские защитники зачищают вражеские окопы.

Из одного из них слышен голос оккупанта, он отвечает, что он из "Ахмата".

Украинский боец приказывает ему поднять руки, ответа нет.

После этого украинский военный стреляет по окопу.

Из одного окопа высовывается захватчик, его спрашивают, кто он, но тот сразу прячется назад.

Боец стреляет в сторону кадыровца.

Также 3 ОШБр публикует фото оставшихся от захватчиков трофейных нашивок.

Фото: 3 ОШБр
  • 8 августа Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении оккупанты наступали в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы, Силы обороны отбились.
  • 25 июля Глава Донецкой ОВА заявил, что Силы обороны якобы уже освободили от россиян населенный пункт Андреевка возле Бахмута, однако гражданских там нет, и это "выжженная земля".
  • В конце июля ВСУ ликвидировали российского оккупанта и Z-пропагандиста, известного по позывному "Карлссон", воевавшего в кадыровском "Ахмате".

Смотрите также: Российский танк Т-80 взорвался от NLAW и "джавелина" под Бахмутом – видео 3 ОШБр

Артём Джерипа
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