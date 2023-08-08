Бійці 3-ї окремої штурмової бригади під Бахмутом знищують бойовиків батальйону "Ахмат", підпорядкованого диктатору Чечні Рамзану Кадирову. Відео поширила бригада у Telegram.
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Бій відбувається під Андріївкою.
На відео українські захисники зачищають ворожі окопи.
З одного з них чути голос окупанта, він відповідає, що він з "Ахмату".
Український боєць наказує йому підняти руки, відповіді немає.
Після цього український військовий стріляє по окопу.
З одного окопу висовується загарбник, його запитують, хто він, але той одразу ховається назад.
Боєць стріляє у бік кадировця.
Також 3 ОШБр публікує фото трофейних нашивок, які залишились від загарбників.
- 8 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку окупанти наступали в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби, Сили оборони відбилися.
- 25 липня Голова Донецької ОВА заявив, що Сили оборони нібито вже звільнили від росіян населений пункт Андріївка біля Бахмута, проте цивільних там немає, і це "випалена земля".
- Наприкінці липня ЗСУ ліквідували російського окупанта та Z-пропагандиста, відомого за позивним "Карлссон", який воював у кадировському "Ахматі".
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