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Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео видео

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 20:30
Відео: 3 ОШБр
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Бійці 3-ї окремої штурмової бригади під Бахмутом знищують бойовиків батальйону "Ахмат", підпорядкованого диктатору Чечні Рамзану Кадирову. Відео поширила бригада у Telegram.

Бій відбувається під Андріївкою.

На відео українські захисники зачищають ворожі окопи.

З одного з них чути голос окупанта, він відповідає, що він з "Ахмату".

Український боєць наказує йому підняти руки, відповіді немає.

Після цього український військовий стріляє по окопу.

З одного окопу висовується загарбник, його запитують, хто він, але той одразу ховається назад.

Боєць стріляє у бік кадировця.

Також 3 ОШБр публікує фото трофейних нашивок, які залишились від загарбників.

Фото: 3 ОШБр
  • 8 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку окупанти наступали в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби, Сили оборони відбилися.
  • 25 липня Голова Донецької ОВА заявив, що Сили оборони нібито вже звільнили від росіян населений пункт Андріївка біля Бахмута, проте цивільних там немає, і це "випалена земля".
  • Наприкінці липня ЗСУ ліквідували російського окупанта та Z-пропагандиста, відомого за позивним "Карлссон", який воював у кадировському "Ахматі".

Дивіться також: Російський танк Т-80 вибухнув від NLAW та "джавеліна" під Бахмутом – відео 3 ОШБр

Артем Джеріпа
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війнакадирівцібахмутАндріївкаахмат3 ОШБр
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