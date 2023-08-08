Бійці 3-ї окремої штурмової бригади під Бахмутом знищують бойовиків батальйону "Ахмат", підпорядкованого диктатору Чечні Рамзану Кадирову. Відео поширила бригада у Telegram.

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Бій відбувається під Андріївкою.

На відео українські захисники зачищають ворожі окопи.

З одного з них чути голос окупанта, він відповідає, що він з "Ахмату".

Український боєць наказує йому підняти руки, відповіді немає.

Після цього український військовий стріляє по окопу.

З одного окопу висовується загарбник, його запитують, хто він, але той одразу ховається назад.

Боєць стріляє у бік кадировця.

Також 3 ОШБр публікує фото трофейних нашивок, які залишились від загарбників.

8 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку окупанти наступали в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби, Сили оборони відбилися.

25 липня Голова Донецької ОВА заявив, що Сили оборони нібито вже звільнили від росіян населений пункт Андріївка біля Бахмута, проте цивільних там немає, і це "випалена земля".

Наприкінці липня ЗСУ ліквідували російського окупанта та Z-пропагандиста, відомого за позивним "Карлссон", який воював у кадировському "Ахматі".

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