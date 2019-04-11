Манжосов объяснил, почему отменили пресс-конференцию: видео

Бывший друг и экс-коллега кандидата в президенты Владимира Зеленского Денис Манжосов, после отмененной конференции в студии ИА Українські новини, рассказал о произошедшем в эфире канала Прямой.

"Сегодняшнюю конференцию я собирал для того, чтобы донести людям, что несмотря на то, что произошло между нами много лет назад, не может быть такого, чтобы я говорил что-то плохое в сторону своих детских, юношеских товарищей… Я приехал на конференцию, как пионер, приехал намного раньше… Встретил представителя организатора, спросил: «Я могу поехать попить кофе?»… Я сел в машину, поехал пить кофе… Прошло буквально 15-20 минут, мне позвонили организаторы, сказали, что здание заминировано, что лучше не появляться, что будет что-то плохое… Я приношу свои извинения перед представителями СМИ, которые пришли на эту пресс-конференцию, я не понимаю, я не знаю", - сказал Манжосов.

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Ранее сегодня сообщалось, что Манжосов ушел с пресс-конференции якобы из-за угроз. Соответствующее смс-сообщение пришло агентству Українські новини с номера, по которому пиар-служба договаривалась о пресс-конференции. Сообщение было подписано самим Манжосовым.

Манжосов написал, что ему "все утро звонят, пишут, угрожают". "Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение", – говорится в сообщении.

Также сообщалось, что в здании УН присутствовали бывшие коллеги Манжосова.

На вопрос ведущего Прямого, почему его бывшие коллеги по Студии Квартал 95 заявили, что Манжосову заплатили деньги, последний ответит, что не знает, почему они так сказали и что, возможно, они боялись провокаций.

"У вас был пост или с кем-то переписка, где вы писали, что вам кто-то угрожал. Вам кто-то угрожал?", - спросил телеведущий Прямого. На это Манжосов заявил, что у него неверная информация. "На моей личной странице такого поста точно нет", - сказал Манжосов.