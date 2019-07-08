"Медведчука под суд": акция у офиса NewsOne - видео, фото

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Протестующие требуют лишить NewsOne и другие пророссийские телеканалы лицензий на вещание

Видео и фото: Сергей Бережной / LIGA.net

Возле офиса NewsOne проходит  акция протеста против объявленного на 12 июля, но затем отмененного телемоста с РФ, передает корреспондент LIGA.net. 

Протестующих примерно 200 человек.

На акции представители движения Гонор жгут файеры и взрывают петарды. Присутствуют группы в форме НацКорпуса.

Порядок обеспечивают усиленые подразделения национальной гвардии и полиции.

Ораторы скандируют "Медведчука под суд" и "Путин - х...ло", требуют лишить NewsOne и другие пророссийские телеканалы лицензий на вещание.

Акцию освещали журналисты и съемочные группы ведущих СМИ. Журналистов было примерно столько же, сколько протестующих.

12 июля подконтрольный куму президента страны-оккупанта Владимира Путина канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - собирались провести совместный телемарафон "Надо поговорить". Зеленский записал видео и назвал анонсированный телемост "дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами".

СБУ направила руководителям медиахолдинга Новости (телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK, - ред.) сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с вещателями государства-агрессора. Позже NewsOne заявил, что не будет проводить телемарафон. ГПУ зарегистрировала уголовное дело.

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Теги: протесты, NewsOne, телемост
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