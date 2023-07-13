Генштаб ВСУ опубликовал видео боевой работы минометчиков 14 ОМБр имени князя Романа Великого.
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В минутном ролике показано, как минометчики бригады поднимают дроны для выявления цели, делают выстрелы, проводят корректировку огня.
Видео подписано цитатой из стихотворения Тараса Шевченко "Гамалія" – "Вогонь запеклих не пече!".
- Ранее сегодня командование ССО показало видео боевой работы украинских сил в районе одного из островов на реке Днепр.
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