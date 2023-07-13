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Минометы работают по оккупантам: видео от 14 ОМБр имени князя Романа Великого видео

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 21:28
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Генштаб ВСУ опубликовал видео боевой работы минометчиков 14 ОМБр имени князя Романа Великого.

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В минутном ролике показано, как минометчики бригады поднимают дроны для выявления цели, делают выстрелы, проводят корректировку огня.

Видео подписано цитатой из стихотворения Тараса Шевченко "Гамалія" – "Вогонь запеклих не пече!".

  • Ранее сегодня командование ССО показало видео боевой работы украинских сил в районе одного из островов на реке Днепр.

Смотрите также: Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий

Сергей Бережной
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