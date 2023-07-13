RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Міномети працюють по окупантах: відео від 14 ОМБр імені князя Романа Великого видео

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 21:28
Фото - скриншот
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами

Генштаб ЗСУ опублікував відео бойової роботи мінометників 14 ОМБр імені князя Романа Великого.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У хвилинному ролику показано, як мінометники бригади підіймають дрони для виявлення цілі, роблять постріли, проводять коригування вогню.

Відео підписано цитатою з вірша Тараса Шевченка "Гамалія" – "Вогонь запеклих не пече!".

  • Раніше сьогодні командування ССО показало відео бойової роботи українських сил у районі одного з островів на річці Дніпро.

Також дивіться:Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
відеоміномет14 омбр
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 