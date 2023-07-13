Генштаб ЗСУ опублікував відео бойової роботи мінометників 14 ОМБр імені князя Романа Великого.

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У хвилинному ролику показано, як мінометники бригади підіймають дрони для виявлення цілі, роблять постріли, проводять коригування вогню.

Відео підписано цитатою з вірша Тараса Шевченка "Гамалія" – "Вогонь запеклих не пече!".

Раніше сьогодні командування ССО показало відео бойової роботи українських сил у районі одного з островів на річці Дніпро.

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