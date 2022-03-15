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Разъяснение о мобилизации в условиях военного положения: онлайн-брифинг ВСУ видео

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15.03.2022, 11:58
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента
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Сегодня состоится брифинг-разъяснение для украинцев по поводу всеобщей мобилизации в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

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Брифинг стартует в 12:00. Спикер - Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

В ночь на 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на территории всех областей Украины. Генеральному штабу ВСУ президент поручил определить очередность и объемы призыва. 3 марта Рада утвердила указ президента.

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Оксана Житнюк
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война мобилизация
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