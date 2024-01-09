Морпехи и бойцы ССО ударили из HIMARS по российскому "Солнцепеку" на юге – видео
Ракетно-артиллерийское подразделение Вооруженных Сил Украины уничтожило замаскированную под кронами деревьев тяжелую огнеметную систему (ТОС-1А) "Солнцепек". Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВСУ.
На записи можно увидеть, как во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил замаскированную под кронами деревьев систему "Солнцепек".
После этого операторы ССО определили координаты тяжелой огнеметной системы и навели по ней огонь HIMАRS, в результате чего система была уничтожена дотла.
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- На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.
- 18 декабря бойцы Сил обороны уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которой оккупанты обстреливали позиции украинских военных на левом берегу Херсонской области.
- За 6 января украинские защитники уничтожили два пункта управления дронами, три наблюдательных пункта и технику россиян на левом берегу Днепра на временно оккупированной части Херсона.
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