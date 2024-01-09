Ракетно-артиллерийское подразделение Вооруженных Сил Украины уничтожило замаскированную под кронами деревьев тяжелую огнеметную систему (ТОС-1А) "Солнцепек". Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВСУ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На записи можно увидеть, как во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил замаскированную под кронами деревьев систему "Солнцепек".

После этого операторы ССО определили координаты тяжелой огнеметной системы и навели по ней огонь HIMАRS, в результате чего система была уничтожена дотла.

Смотрите также: ВСУ уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Тирада-2" на Донецком направлении – видео

ТОС "Солнцепек" (Фото: Википедия)

СПРАВКА. Система "Солнцепек" используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы, а также разрушения фортификационных сооружений противника. Огонь из системы ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм весом до более 200 кг. Украинские военные также имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян. Система "Солнцепек" используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы, а также разрушения фортификационных сооружений противника. Огонь из системы ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм весом до более 200 кг. Украинские военные также имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью. 18 декабря бойцы Сил обороны уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которой оккупанты обстреливали позиции украинских военных на левом берегу Херсонской области.

За 6 января украинские защитники уничтожили два пункта управления дронами, три наблюдательных пункта и технику россиян на левом берегу Днепра на временно оккупированной части Херсона.

Читайте также: Авдеевка. ВСУ уничтожили очередной "Солнцепек" россиян – видео детонации и огромного "гриба"