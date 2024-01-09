Ракетно-артилерійський підрозділ Збройних Сил України знищив замасковану під кронами дерев важку вогнеметну систему (ТВС-1А) "Солнцепек". Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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На записі можна побачити, як під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73 морського центру ССО виявив замасковану під кронами дерев систему "Солнцепек".

Після цього оператори ССО визначили координати важкої вогнеметної системи та навели по ній вогонь HIMАRS, унаслідок чого систему було знищено вщент.

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ТВС "Солнцепек" (Фото: Вікіпедія)

ДОВІДКА. Система "Солнцепек" використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд противника. Вогонь із системи ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою до понад 200 кг. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян. Система "Солнцепек" використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд противника. Вогонь із системи ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою до понад 200 кг. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою. 18 грудня бійці Сил оборони знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек", якою окупанти обстрілювали позиції українських військових на лівому березі Херсонської області.

За 6 січня українські захисники знищили два пункти управління дронами, три спостережні пункти та техніку росіян на лівому березі Дніпра на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

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