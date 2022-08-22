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Мост, в отличие от оккупантов, восстановим. ССО показали видео подрыва моста на Донбассе видео

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 19:47
Скриншот с видео
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Силы специальных операций ВСУ опубликовали эксклюзивное видео подрыва моста в Донецкой области, что стало преградой для оккупантов.

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В ССО объяснили, что большое внимание уделяют уничтожению логистики, путей поставок и маневров российских оккупантов. Для этого воины ССО используют разнообразные способы и совершают атаки на многих, в том числе чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом, рассказали в подразделении.

"Это видео снято несколько недель назад, но по определенным причинам публикуем его только сегодня. В результате подрыва мост в Донецкой области стал для россиян преградой", – говорится в сообщении.

В ССО отметили, что после деоккупации уничтоженные украинские объекты будут восстановлены, "в отличие от российских оккупантов".

  • Сегодня ВСУ нанесли очередные удары по Антоновскому мосту через Днепр. 
Вадим Ребрина
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Донбасс мост ссо
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