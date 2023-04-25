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На Донбассе ССО перешли минное поле и подорвали Т-72 и БМП-1 на глазах россиян — видео видео

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25.04.2023, 09:10
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На Донбассе бойцы Сил специальных операций подорвали танк Т-72 и боевую машину пехоты БМП-1 на глазах у оккупантов в серой зоне. Соответствующее видео опубликовало Командование ССО.

Военные заявляют, что техника противника находилась между позициями Сил обороны и россиян — в 150 метрах от врага, участок хорошо просматривался наблюдателями оккупантов. 

Боевая группа ССО выдвинулась в серую зону, чтобы уничтожить боевые машины. 

Воины прошли минно-взрывные заграждения и нашли важные трофеи во время осмотра — документы, оружие и радиостанции, которые забрали с собой. 

Спецназовцы заминировали танк и БМП и успешно вернулись назад, подорвав их на глазах захватчиков. 

Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.

Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

Дмитро Гриниченко
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войнаДонбасспотерит-72ссоБМП-1
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