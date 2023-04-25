На Донбассе бойцы Сил специальных операций подорвали танк Т-72 и боевую машину пехоты БМП-1 на глазах у оккупантов в серой зоне. Соответствующее видео опубликовало Командование ССО.

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Военные заявляют, что техника противника находилась между позициями Сил обороны и россиян — в 150 метрах от врага, участок хорошо просматривался наблюдателями оккупантов.

Боевая группа ССО выдвинулась в серую зону, чтобы уничтожить боевые машины.

Воины прошли минно-взрывные заграждения и нашли важные трофеи во время осмотра — документы, оружие и радиостанции, которые забрали с собой.

Спецназовцы заминировали танк и БМП и успешно вернулись назад, подорвав их на глазах захватчиков.

Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.

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Дмитро Гриниченко

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