Накануне в Донецкой области украинские военные заманили россиян в заранее подготовленную ловушку, остановили и нанесли по ним "сокрушительное огневое поражение" силами нескольких бригад и подразделений. Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, в настоящее время командующий тактической группой, держащей оборону на одном из направлений Донецкой области.

"Успех наших действий в противодействии наступательным операциям противника, прежде всего, определяется наличием достаточного состава сил и средств. Именно они являются главной предпосылкой для эффективного применения уже организованных разведки, руководства, управления и взаимодействия", – отметил он.

Наев сообщил, что работает непосредственно с командирами бригад и батальонов сержантским составом и бойцами, чтобы обеспечить надлежащее взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение задач в направлениях, где россияне пытаются прорваться.

Генерал сообщил об успехе, случившемся на прошлой неделе на направлении Андреевка – Алексеевка (к западу от Курахово и к северу от Великой Новоселки, что сейчас оккупированы).

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

"Противник был заманен в заранее подготовленную ловушку, остановлен, после чего нанесено сокрушительное огневое поражение силами нескольких бригад и подразделений. Было применено более 600 артиллерийских снарядов и более 200 ударных дронов", – рассказал военачальник.

По его данным, благодаря этому украинские защитники уничтожили 120 пехотинцев РФ, три танка, 11 боевых бронированных машин и один автомобиль, а после боя была проведена зачистка местности.

Военный заметил, что таким образом намерение врага потерпело провал.

"Это результат четкой координации, заблаговременного выявления планов противника, и главное – наличия в нашем распоряжении нужных сил и средств для адекватного ответа. Именно это – определяющий фактор в современной войне. Если сил или средств недостаточно – тогда должно произойти усиление", – подытожил Наев.