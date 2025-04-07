Напередодні у Донецькій області українські військові заманили росіян у заздалегідь підготовлену пастку, зупинили й завдали по них "нищівного вогневого ураження" силами декількох бригад і підрозділів. Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, який наразі командує тактичною групою, що тримає оборону на одному з напрямків Донеччини.

"Успіх наших дій у протидії наступальним операціям противника насамперед визначається наявністю достатнього складу сил і засобів. Саме вони є головною передумовою для ефективного застосування вже організованих розвідки, керівництва, управління та взаємодії", – зауважив він.

Наєв повідомив, що працює безпосередньо з командирами бригад і батальйонів сержантським складом і бійцями, аби забезпечити належну взаємодію між підрозділами та скоординоване виконання завдань на напрямках, де росіяни намагаються прорватися.

Генерал повідомив про успіх, що стався минулого тижня на напрямку Андріївка – Олексіївка (на захід від Курахового та на північ від Великої Новосілки, що зараз окуповані).

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

"Противника було заманено в заздалегідь підготовлену пастку, зупинено, після чого завдано нищівного вогневого ураження силами кількох бригад та підрозділів. Було застосовано понад 600 артилерійських снарядів і понад 200 ударних дронів", – розповів воєначальник.

За його даними, завдяки цьому українські захисники знищили 120 піхотинців РФ, три танки, 11 бойових броньованих машин і одну автівку, а після бою було проведено зачистку місцевості.

Військовий зауважив, що у такий спосіб намір ворога зазнав провалу.

"Це результат чіткої координації, завчасного виявлення планів противника, і головне — наявності в нашому розпорядженні потрібних сил і засобів для адекватної відповіді. Саме це — визначальний фактор у сучасній війні. Якщо сил чи засобів не достатньо – тоді має відбутися посилення", – підсумував Наєв.