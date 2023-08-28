Вооруженные Силы Украины уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Мста-С" ударом из системы HIMARS на Запорожском направлении. Соответствующее видео опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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На записи можно увидеть точное попаданием по САУ оккупантов из американской реактивной системы HIMARS.

Ермак утверждает, что удар был нанесен на Запорожском направлении, где сегодня продолжается наступление Сил обороны в направлении Мелитополя.

В районе Работино с начала лета идут ожесточенные бои. Это направление Токмака и Мелитополя — освобождение последнего позволит Силам обороны обвалить логистику россиян на юге, выйти к Азовскому морю и доставать ракетами до временно оккупированного Крыма.

Точный участок фронта неизвестен.

СПРАВКА. 2С19 "Мста-С"— советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях. В 1989 году новая самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" была принята на вооружение артиллерийских полков мотострелковых и танковых дивизий армии СССР.

28 августа заместитель министра обороны официально подтвердила освобождение населенного пункта Работино на юге бойцами Сил обороны.

22 августа воины бригады "Магура" с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей на американских боевых машинах пехоты Bradley.

23 августа бойцы 47 бригады установили государственный флаг в селе Работино на Мелитопольском направлении.

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