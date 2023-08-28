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На Запорожье ВСУ уничтожили САУ "Мста-С" точным ударом из HIMARS: попадание на видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 13:18
Удар из HIMARS по САУ "Мста-С"
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Вооруженные Силы Украины уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Мста-С" ударом из системы HIMARS на Запорожском направлении. Соответствующее видео опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

На записи можно увидеть точное попаданием по САУ оккупантов из американской реактивной системы HIMARS.

Ермак утверждает, что удар был нанесен на Запорожском направлении, где сегодня продолжается наступление Сил обороны в направлении Мелитополя.

В районе Работино с начала лета идут ожесточенные бои. Это направление Токмака и Мелитополя — освобождение последнего позволит Силам обороны обвалить логистику россиян на юге, выйти к Азовскому морю и доставать ракетами до временно оккупированного Крыма. 

Точный участок фронта неизвестен.

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

СПРАВКА. 2С19 "Мста-С"— советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях. В 1989 году новая самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" была принята на вооружение артиллерийских полков мотострелковых и танковых дивизий армии СССР. 
  • 28 августа заместитель министра обороны официально подтвердила освобождение населенного пункта Работино на юге бойцами Сил обороны.
  • 22 августа воины бригады "Магура" с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей на американских боевых машинах пехоты Bradley.
  • 23 августа бойцы 47 бригады установили государственный флаг в селе Работино на Мелитопольском направлении.

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Дмитрий Гриниченко
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