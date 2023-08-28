Збройні Сили України знищили самохідну артилерійську установку "Мста-С" ударом із системи HIMARS на Запорізькому напрямку. Відповідне відео опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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На записі можна побачити точне влучання по САУ окупантів з американської реактивної системи HIMARS.

Єрмак стверджує, що удару було завдано на Запорізькому напрямку, де сьогодні триває наступ Сил оборони у напрямку Мелітополя.

У районі Роботиного з початку літа тривають запеклі бої. Це напрямок Токмака та Мелітополя — звільнення останнього дозволить Силам оборони обвалити логістику росіян на півдні, вийти до Азовського моря та діставати ракетами до тимчасово окупованого Криму.

Точна ділянка фронту невідома.

ДОВІДКА. 2С19 "Мста-С" — радянська і російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Призначена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських та мінометних батарей, танків та іншої броньованої техніки, протитанкових засобів, живої сили, засобів ППО та ПРО, пунктів управління, а також руйнування польових фортифікаційних споруд та перешкоджання маневрам резервів противника у глибині його оборони. Може вести вогонь по цілях, що спостерігаються і не спостерігаються, із закритих позицій і прямим наведенням, включно з роботою в гірських умовах. У 1989 році нова самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С" була взята на озброєння артилерійських полків мотострілецьких та танкових дивізій армії СРСР.

28 серпня заступниця міністра оборони офіційно підтвердила звільнення населеного пункту Роботине на півдні бійцями Сил оборони.

22 серпня воїни бригади "Магура" з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних жителів на американських бойових машинах піхоти Bradley.

23 серпня бійці 47 бригади встановили державний прапор у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.

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