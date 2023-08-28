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На Запоріжжі ЗСУ знищили САУ "Мста-С" точним ударом з HIMARS: відео моменту влучання видео

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 13:18
Удар з HIMARS по САУ "Мста-С"
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Збройні Сили України знищили самохідну артилерійську установку "Мста-С" ударом із системи HIMARS на Запорізькому напрямку. Відповідне відео опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак.

На записі можна побачити точне влучання по САУ окупантів з американської реактивної системи HIMARS.

Єрмак стверджує, що удару було завдано на Запорізькому напрямку, де сьогодні триває наступ Сил оборони у напрямку Мелітополя.

У районі Роботиного з початку літа тривають запеклі бої. Це напрямок Токмака та Мелітополя — звільнення останнього дозволить Силам оборони обвалити логістику росіян на півдні, вийти до Азовського моря та діставати ракетами до тимчасово окупованого Криму.

Точна ділянка фронту невідома.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

ДОВІДКА. 2С19 "Мста-С" — радянська і російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Призначена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських та мінометних батарей, танків та іншої броньованої техніки, протитанкових засобів, живої сили, засобів ППО та ПРО, пунктів управління, а також руйнування польових фортифікаційних споруд та перешкоджання маневрам резервів противника у глибині його оборони. Може вести вогонь по цілях, що спостерігаються і не спостерігаються, із закритих позицій і прямим наведенням, включно з роботою в гірських умовах. У 1989 році нова самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С" була взята на озброєння артилерійських полків мотострілецьких та танкових дивізій армії СРСР.
  • 28 серпня заступниця міністра оборони офіційно підтвердила звільнення населеного пункту Роботине на півдні бійцями Сил оборони. 
  • 22 серпня воїни бригади "Магура" з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних жителів на американських бойових машинах піхоти Bradley.
  • 23 серпня бійці 47 бригади встановили державний прапор у селі Роботине на Мелітопольському напрямку. 

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Дмитро Гриниченко
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війнавтратинаступЗапорізька областьHIMARSСАУ Мста-С
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