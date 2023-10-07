Беларусь начала очередной этап проверки боевой готовности своих Вооруженных сил. Украина усиливает бдительность пограничных нарядов, сил и средства для адекватного реагирования достаточно, сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

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"В республике Беларусь начат очередной этап проверки боевой готовности их Вооруженных сил. В свою очередь, мы на соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов. Также удерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых на сегодня достаточно для выполнения этих задач", – сказал Наев.

По его словам, в случае нарастания угрозы Генштаб ВСУ добавит дополнительные силы и средства.

Такие правила военной науки "всегда работают", отметил Наев.

Наев заявил об усилении противовоздушной обороны в северных областях Украины на фоне потенциальных атак России на энергетическую инфраструктуру зимой.

В сентябре командующий сообщил, что на территории Беларуси продолжаются военные учения, это не создает военной угрозы, но есть определенная опасность.

Центр сопротивления заявил, что в Беларуси осталось менее 1000 боевиков из террористической Группы Вагнера.

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