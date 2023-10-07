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Наєв: Білорусь перевіряє боєготовність армії, в України є сили для реагування – відео видео

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07.10.2023, 08:40
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Білорусь розпочала черговий етап перевірки бойової готовності своїх Збройних сил. Україна підсилює пильність прикордонних нарядів, сил та засобів для адекватного реагування достатньо, повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

"У республіці Білорусь розпочато черговий етап перевірки бойової готовності їхніх Збройних сил. Своєю чергою, ми на відповідних напрямках підсилюємо пильність наших прикордонних нарядів. Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань", – сказав Наєв.

За його словами, у разі зростання загрози Генштаб ЗСУ додає додаткові сили та засоби.

Такі правила воєнної науки "завжди працюють", зазначив Наєв.

  • Наєв заявив про посилення протиповітряної оборони у північних областях України на тлі потенційних атак Росії на енергетичну інфраструктуру взимку.
  • У вересні командувач повідомив, що на території Білорусі тривають військові навчання, це не створює військової загрози, але є певна небезпека.
  • Центр спротиву заявив, що у Білорусі залишилось менш ніж 1000 бойовиків з терористичної Групи Вагнера.

Читайте також: Наєв про підготовку до російських атак взимку: ППО стало більше, ефективність буде вищою

Артем Джеріпа
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БІЛОРУСЬкордоннавчанняСергій Наєвбоєготовність
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