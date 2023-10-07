Білорусь розпочала черговий етап перевірки бойової готовності своїх Збройних сил. Україна підсилює пильність прикордонних нарядів, сил та засобів для адекватного реагування достатньо, повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

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"У республіці Білорусь розпочато черговий етап перевірки бойової готовності їхніх Збройних сил. Своєю чергою, ми на відповідних напрямках підсилюємо пильність наших прикордонних нарядів. Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань", – сказав Наєв.

За його словами, у разі зростання загрози Генштаб ЗСУ додає додаткові сили та засоби.

Такі правила воєнної науки "завжди працюють", зазначив Наєв.

Наєв заявив про посилення протиповітряної оборони у північних областях України на тлі потенційних атак Росії на енергетичну інфраструктуру взимку.

У вересні командувач повідомив, що на території Білорусі тривають військові навчання, це не створює військової загрози, але є певна небезпека.

Центр спротиву заявив, що у Білорусі залишилось менш ніж 1000 бойовиків з терористичної Групи Вагнера.

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