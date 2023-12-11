"Напалмом жег, в итоге загорелись". ССО уничтожили командный пункт в Олешках: видео, аудио
Во временно оккупированных Олешках на левом берегу Днепра Херсонской области воины Сил специальных операций уничтожили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО.
Военные заявляют, что операторы одного из подразделений спецназа во время разведки обнаружили КСП россиян в Олешках.
Ударные беспилотные авиационные комплексы ударили по цели и уничтожили ее "вдребезги".
"Спойлер к видео: исходя из перехваченного разговора оккупантов, те до сих пор в шоке от атаки спецназовцев", — сказано в сообщении.
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