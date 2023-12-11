"Напалмом жег, в итоге загорелись". ССО уничтожили командный пункт в Олешках: видео, аудио

Во временно оккупированных Олешках на левом берегу Днепра Херсонской области воины Сил специальных операций уничтожили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО.

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Военные заявляют, что операторы одного из подразделений спецназа во время разведки обнаружили КСП россиян в Олешках.

Ударные беспилотные авиационные комплексы ударили по цели и уничтожили ее "вдребезги".

"Спойлер к видео: исходя из перехваченного разговора оккупантов, те до сих пор в шоке от атаки спецназовцев", — сказано в сообщении.

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

Плацдарм под Херсоном. Спецназ уничтожил "Солнцепек", который обстреливал Крынки — видео.

Представитель ГУР предположил, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах.

Президент опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, ведущими бои на левом берегу Днепра.

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