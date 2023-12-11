"Напалмом смалив, у результаті загорілись". ССО знищили командний пункт РФ в Олешках: відео, аудіо

У тимчасово окупованих Олешках на лівому березі Дніпра Херсонської області воїни Сил спеціальних операцій знищили командно-спостережний пункт російських окупантів. Відповідне відео опублікувала пресслужба ССО.

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Військові заявляють, що оператори одного з підрозділів спецпризначення під час розвідки виявили КСП росіян в Олешках.

Ударні безпілотні авіаційні комплекси вдарили по цілі й знищили її "вщент".

"Спойлер до відео: виходячи з перехопленої розмови окупантів, ті досі в шоці від атаки спецпризначенців", – сказано в повідомленні.

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

Плацдарм під Херсоном. Спецпризначенці знищили "Солнцепек", який обстрілював Кринки – відео.

Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення Сил оборони на кількох плацдармах.

Президент опублікував знімки з бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра.

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