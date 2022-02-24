Из оккупированного Крыма выехала российская военная техника, Госпогранслужба показала видео. Также ГПСУ сообщает, что техника РФ, в том числе бронированная, нарушила украинскую границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

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Пограничники сообщают, что наступлению российских войск через границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

Российская техника нарушила границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

В Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска Сеньковка и Гремяч и по другим направлениям.

Также движение колонн произошло через пункт пропуска Бударки в Харьковской области и на направлении пункта пропуска Меловое в Луганской области.

Агрессор обстрелял большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

Среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения.

Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Данные ГСЧС о последствиях обстрелов.

Оксана Житнюк

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