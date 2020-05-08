Нацслужба здоровья: Возможное увольнение 50 000 медиков - миф

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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что если не исправить "ошибки" второго этапа медреформы, могут быть уволены 50 000 медиков

В Национальной службе здоровья заявили, что информация о возможном увольнении 50 000 врачей из-за недофинансирования больниц не соответствует действительности. В НСЗУ назвали это мифом.

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Служба записала видео, в котором говорится: "Из-за того, что многие больницы получат недофинансирование в этом году, уволят 50 000 медработников. Это не соответствует действительности". В НСЗУ отмечают, что за набор персонала больниц, его сокращение и увольнение отвечает местная власть. "А вряд ли она заинтересована оставить жителей своего региона без медпомощи" - говорится в видеоролике.

В ведомстве убеждают, что врачам, у которых есть знания и желание работать, всегда найдется место в системе здравоохранения. 

Нацслужба здоровья также отметила, что СМИ иногда указывают неверную или неточную информацию о количестве уволенного медперсонала и о причинах увольнения.

4 мая в своем видеообращении президент Владимир Зеленский призвал главу МОЗ Максима Степанова пересмотреть второй этап медреформы. "В частности, из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 000 медиков и закрыты 332 больницы. Почти 1000 больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году..." - сказал тогда глава государства. 

  • 6 марта премьер-министра Денис Шмыгаль заявлял, что новое правительство не планирует сворачивать медицинскую реформу, которую начала бывший и.о. министр здравоохранения Уляна Супрун.
  • 11 марта Зеленский заявлял, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены.
  • 13 марта в Национальной службе здоровья заявили, что медреформа с 1 апреля будет продолжена, деньги получат все больницы

Читайте также: Стартовал второй этап медреформы: что вам нужно знать. Интервью руководителя НСЗУ

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    Теги: Владимир Зеленский, НСЗУ, медреформа, МОЗ
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