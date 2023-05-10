Украинские защитники взяли в плен солдат 72 бригады армии РФ под Бахмутом. Об этом проинформировал командир тактической группы "Азов", входящей в 3 отдельную штурмовую бригаду ВСУ, Андрей Билецкий, обнародовав соответствующее видео.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ролике можно увидеть, как военный говорит с пятью оккупантами, которые сообщили, что в плену плохого отношения к ним со стороны защитников Украины не было.

Взяв в плен солдат армии РФ, украинские военные высмеяли заявления главаря террористической организации Группа "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что российская 72 мотострелковая бригада полностью сбежала из-под Бахмута.

"Пригожин утверждает, что 72 бригада разбежалась. Как видите, не вся", – подчеркнули ВСУ.

2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.

Позже Пригожин стал говорить об уходе из Бахмута 10 мая. В свою очередь в Минобороны Украины рассказали, что туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.

9 мая Билецкий сообщил, что в результате наступательных действий Сил обороны под Бахмутом была освобождена часть украинской территории и разгромлены отряды оккупантов.

Читайте также: В Бахмуте защитники "топорами" уничтожили российского пулеметчика в многоэтажке – видео

Олег Васьків

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.