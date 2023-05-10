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"Не вся 72 бригада сбежала из Бахмута". В ВСУ высмеяли Пригожина, показав пленных – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 21:45
Андрей Белецкий и пленные россияне
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Украинские защитники взяли в плен солдат 72 бригады армии РФ под Бахмутом. Об этом проинформировал командир тактической группы "Азов", входящей в 3 отдельную штурмовую бригаду ВСУ, Андрей Билецкий, обнародовав соответствующее видео.

В ролике можно увидеть, как военный говорит с пятью оккупантами, которые сообщили, что в плену плохого отношения к ним со стороны защитников Украины не было.

Взяв в плен солдат армии РФ, украинские военные высмеяли заявления главаря террористической организации Группа "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что российская 72 мотострелковая бригада полностью сбежала из-под Бахмута.

"Пригожин утверждает, что 72 бригада разбежалась. Как видите, не вся", – подчеркнули ВСУ.

Читайте также: В Бахмуте защитники "топорами" уничтожили российского пулеметчика в многоэтажке – видео

Олег Васьків
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войнабахмутандрей билецкий
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