"Не знал, что камыш взрывается". В российской Адыгее вспыхнул масштабный пожар – видео

Поздно вечером 21 ноября в российской Адыгее гремели взрывы и вспыхнул пожар. Фото и видео публикуют в местных пабликах.

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В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ утверждают, что загорелась якобы сухая трава, и о взрывах ничего не говорят.

В сообщении МЧС РФ отмечается, что в Тахтамукайском районе на 12 км автодороги Краснодар – Новороссийск "произошло возгорание поля с сухой растительностью и камыша".

Однако в местных пабликах пишут, что были и взрывы.

Местные, снимавшие видео, предполагают, что возгорание произошло в результате удара дрона, и убеждены, что Украину ждет "месть".

20 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации Коваленко сообщил об атаках дронов в Новгородской и Белгородской областях.

В тот же день ГУР сообщило, что в городе Губкин Белгородской области России успешно поражен командный пункт группировки российских войск "Север".

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