"Не знав, що очерет вибухає". У російській Адигеї зайнялася масштабна пожежа – відео

Пізно ввечері 21 листопада в російській Адигеї гриміли вибухи і зайнялася пожежа. Фото та відео публікують у місцевих пабліках.

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В Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ стверджують, що зайнялася нібито суха трава, і про вибухи нічого не кажуть.

В повідомленні МНС РФ зазначається, що у Тахтамукайському районі на 12 км автодороги Краснодар – Новоросійськ "стався спалах поля з сухою рослинністю та очерету".

Втім в місцевих пабліках пишуть, що були й вибухи.

Місцеві, що знімали відео, припускають, що займання сталося в результаті удару дрона, і переконані, що на Україну чекає "помста".

20 листопада керівник Центру протидії дезінформації Коваленко повідомив про атаки дронів у Новгородській і Бєлгородській областях.

Того самого дня ГУР повідомило, що у місті Губкін, що у Бєлгородській області Росії, успішно вражено командний пункт угруповання російських військ "Сєвєр".

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