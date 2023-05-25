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Нет равных в мире. ВСУ показали, как ПВО ночью сбивала "шахеды" из Gepard – видео видео

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25.05.2023, 11:16
Сергей Наев (фото - пресс-центр ООС)
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Командование Воздушных Сил ВСУ показало видео уничтожения "шахедов" украинскими бойцами противовоздушной обороны, которым, по словам командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, сегодня "нет равных во всем мире".

Он сообщил, что к отражению ночной атаки привлекались как подразделения зенитных ракетных войск и истребительная авиация, так и мобильные огневые группы.

По словам Наева, сегодня он посетил вооруженных установкой Gepard бойцов ПВО в Северной операционной зоне, чтобы поблагодарить за отличную работу.

"По словам командующего, сегодня силам и средствам противовоздушной обороны Украины нет равных во всем мире. Они самостоятельно закрывают небо над страной, а процент сбитых вражеских целей бьет все рекорды", – говорится в сообщении ВС ВСУ.

  • В ночь на 25 мая Россия запустила дроны-камикадзе против Украины, в Киевской области работала противовоздушная оборона, после чего тревога сместилась на запад Украины. Посреди ночи оккупанты ударили ракетами по Харькову или пригороду.
  • Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева во время ночной атаки, уничтожены Силами противовоздушной обороны.
  • Всего сбито 36 дронов-камикадзе Shahed-136, запущенных россиянами в ночь на 25 мая.

Читайте также: В Воздушных силах считают создание Россией "элитной авиагруппы" пропагандой

Вадим Ребрина
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Сергей НаевпвоShahed
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