Командование Воздушных Сил ВСУ показало видео уничтожения "шахедов" украинскими бойцами противовоздушной обороны, которым, по словам командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, сегодня "нет равных во всем мире".

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Он сообщил, что к отражению ночной атаки привлекались как подразделения зенитных ракетных войск и истребительная авиация, так и мобильные огневые группы.

По словам Наева, сегодня он посетил вооруженных установкой Gepard бойцов ПВО в Северной операционной зоне, чтобы поблагодарить за отличную работу.

"По словам командующего, сегодня силам и средствам противовоздушной обороны Украины нет равных во всем мире. Они самостоятельно закрывают небо над страной, а процент сбитых вражеских целей бьет все рекорды", – говорится в сообщении ВС ВСУ.

В ночь на 25 мая Россия запустила дроны-камикадзе против Украины, в Киевской области работала противовоздушная оборона, после чего тревога сместилась на запад Украины. Посреди ночи оккупанты ударили ракетами по Харькову или пригороду.

Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева во время ночной атаки, уничтожены Силами противовоздушной обороны.

Всего сбито 36 дронов-камикадзе Shahed-136, запущенных россиянами в ночь на 25 мая.

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