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Немає рівних у світі. ЗСУ показали, як ППО вночі збивала "шахеди" з установки Gepard– відео видео

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 11:16
Сергей Наев (фото - пресс-центр ООС)
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Командування Повітряних Сил ЗСУ показало відео знищення "шахедів" українськими бійцями протиповітряної оборони, яким, за словами командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, сьогодні "немає рівних у всьому світі".

Він повідомив, що до відбиття нічної атаки залучалися як підрозділи зенітних ракетних військ і винищувальна авіація, так і мобільні вогневі групи.

За словами Наєва, сьогодні він відвідав озброєних установкою Gepard бійців ППО у Північній операційній зоні, щоб подякувати за відмінну роботу.

"За словами командувача, сьогодні силам та засобам протиповітряної оборони України немає рівних у всьому світі. Вони самостійно закривають небо над країною, а відсоток збитих ворожих цілей б'є усі рекорди", – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

  • У ніч на 25 травня Росія запустила дрони-камікадзе проти України, на Київщині працювала протиповітряна оборона, після чого тривога змістилася на захід України. Посеред ночі окупанти вдарили ракетами по Харкову чи передмістю.
  • Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва під час нічної атаки, знищені Силами протиповітряної оборони. 
  • Всього збито 36 дронів-камікадзе Shahed-136, запущених росіянами в ніч проти 25 травня.

Читайте також: У Повітряних силах вважають створення Росією "елітної авіагрупи" пропагандою

Вадим Ребрина
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ппоСергій НаєвShahed
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