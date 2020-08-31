Незадолго до захвата Крыма у его берегов слышали секретный буй РФ: ранее неизвестные кадры

Незадолго до захвата Крыма, в 2013 году, Россия провела у побережья полуострова военную спецоперацию "Крымский буй" – Украина узнала о ней пост-фактум. Об этом сообщает со ссылкой на доступные им материалы ресурс Крым.Реалии от Радио Свобода.

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В том году на дне Черного моря у берегов Крыма украинские гидрологи случайно обнаружили странный сигнал: об этом доложили тогдашнему президенту Виктору Януковичу. Украинский флот был приведен в боевую готовность, после чего в зоне обнаружения сигнала водолазы ВМСУ провели "срочные учения".

На то время начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана говорит, что разрешение на операцию он получал у замглавы Минобороны Александра Олейника, а докладывали о ней Андрею Клюеву – тогдашнему секретарю СНБО, который и координировал все с Януковичем. Ответственным назначили адмирала Игоря Кабаненко.

Вскоре сигнал исчез, но водолазы Киевского НИИ гидроприборов поиски все равно продолжили. На глубине 70 м батискаф нашел недавно ("несколько месяцев максимум, может вообще несколько недель") проложенный кабель, но устройство, к которому он шел – нет: провода к бую и береговой радиотехнической станции РФ были уже обрезаны.

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"Российская сторона очень серьезно готовилась к этому, и все маркировки, – потому что любые приборы, коннекторы, кабеля, они имеют маркировку, – было все срезано ножом", – рассказал Кабаненко.

По мнению Заманы, слив произошел, "скорее всего, через крымское отделение военной контрразведки Службы безопасности Украины". В этот период в Севастополь заходил американский эсминец, акустические характеристики которого не могли не заинтересовать российских военных, отметили в сюжете.

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