"Ночь на Банковой". Активисты собрались на акцию протеста: видео

В Киеве на улице Банковой под зданием Офиса президента Владимира Зеленского вечером в пятницу собрались люди с требованием расследовать убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк, пишет hromadske.

Участники митинга, который в формате "Ночь на Банковой" проходит уже второй раз, выступают против, по их словам, безнаказанности за нападения на гражданских активистов. Сотни людей выкрикивали "Кто заказал Катю Гандзюк", а также поставили свечи в память об убитой активистке. В акции принял участие ее отец - Виктор Гандзюк.

Впервые "Ночь на Банковой" состоялась год назад - на тот момент девушка еще была жива.

Екатерина Гандзюк - общественная активистка, на которую совершили нападение утром 31 июля 2018 года в Херсоне.

Ее облили серной кислотой у подъезда собственного дома. Ожоги составили более 30% тела. За два месяца госпитализации Гандзюк перенесла 11 операций, но 4 ноября умерла

По делу уже осуждены пять исполнителей преступления. Все они признали свою вину и пошли на сделку со следствием.

признали По данным следствия, подозреваемых в деле трое. Соорганизаторами преступления силовики называют Игоря Павловского и Алексея Левина, а заказчиком - Владислава Мангера, главу Херсонского облсовета.

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