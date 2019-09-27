"Ночь на Банковой". Активисты собрались на акцию протеста: видео

В Киеве на улице Банковой под зданием Офиса президента Владимира Зеленского вечером в пятницу собрались люди с требованием расследовать убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк, пишет hromadske.
Участники митинга, который в формате "Ночь на Банковой" проходит уже второй раз, выступают против, по их словам, безнаказанности за нападения на гражданских активистов. Сотни людей выкрикивали "Кто заказал Катю Гандзюк", а также поставили свечи в память об убитой активистке. В акции принял участие ее отец - Виктор Гандзюк.
Впервые "Ночь на Банковой" состоялась год назад - на тот момент девушка еще была жива.
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