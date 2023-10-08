Военные 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев опубликовали видео, на котором показана "командная работа" разведывательного и ударного дронов.
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В комментарии к видео говорится, что пилот квадрокоптера обнаружил наблюдательный пункт оккупантов, а пилот FPV-дрона уничтожил наблюдательный пункт вместе с наблюдателем.
- Криворожские танкисты завели дрон-камикадзе точно в логово российского снайпера.
- Высокоточное поражение экипажей "Ланцетов" украинским снарядом сняли на видео с дрона.
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