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Один дрон смотрит, другой бьет: уничтожение наблюдательного пункта оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 19:15
Фото - скриншот из видео
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Военные 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев опубликовали видео, на котором показана "командная работа" разведывательного и ударного дронов.

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В комментарии к видео говорится, что пилот квадрокоптера обнаружил наблюдательный пункт оккупантов, а пилот FPV-дрона уничтожил наблюдательный пункт вместе с наблюдателем.

Смотрите также: FPV-дрон уничтожил российский комплекс ПВО "Стрела-10" – видео "фейерверка"

Сергей Бережной
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войнавидеоFPV-дрон
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