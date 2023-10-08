Військові 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців опублікували відео, на якому показано "командну роботу" розвідувального та ударного дронів.

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У коментарі до відео йдеться, що пілот квадрокоптера виявив спостережний пункт окупантів, а пілот FPV-дрону знищив спостережний пункт разом із спостерігачем.

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Високоточну поразку екіпажів "Ланцетів" українським снарядом зняли на відео з дрону.

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