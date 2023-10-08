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Один дрон дивиться, інший б'є: знищення спостережного пункту окупантів – відео видео

Этот материал также доступен на русском
08.10.2023, 19:15
Фото - скріншот із відео
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Військові 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців опублікували відео, на якому показано "командну роботу" розвідувального та ударного дронів.

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У коментарі до відео йдеться, що пілот квадрокоптера виявив спостережний пункт окупантів, а пілот FPV-дрону знищив спостережний пункт разом із спостерігачем.

Також дивіться: FPV-дрон знищив російський комплекс ППО "Стріла-10" – відео "феєрверка"

Сергій Бережний
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війнавідеоFPV-дрон
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