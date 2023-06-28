Объединенное командование "Север" опубликовало видео 30-й Отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, на котором показана работа дронов по выявлению и уничтожению оккупантов.

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"От дрона 30-й ОМБр не спрятаться! Под Бахмутом оккупант скрывался в лесу, в окопе, в норах под деревьями и маскировочными сетками... Но и там его нашли наши бойцы и наказали за незваный визит в Украину", – сказано в комментарии к видео.

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