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Возле Херсона к оккупантам прилетел ударный дрон СБУ: перехват "оперы" раненых россиян видео

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 18:37
Видео: СБУ
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Служба безопасности Украины обнародовала перехват разговора раненых российских оккупантов, по которым ударил украинский дрон вблизи подтопленного Херсона.

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Сотрудники СБУ отработали по позиции россиян вблизи Херсона, когда те пытались сесть в лодку. Украинская спецслужба зафиксировала их переговоры в момент работы дрона.

В перехвате один из оккупантов кричит о трех "трехсотых". По информации СБУ, вызванные на место парамедики не помогли раненым россиянам.

"Мы просто не могли не поделиться с вами этой прекрасной "оперой" раненых россиян", – отметили в СБУ.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация, которой оккупанты постоянно мешали, продолжая бить по гражданским, волонтерам и спасателям.
  • В результате подрыва ГЭС в Херсонской области затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся под временной оккупацией РФ.
  • Начальник ГУР Буданов говорит, что за полчаса до подрыва дамбы РФ связалась с подразделением оккупантов, которое было непосредственно на ГЭС. Однако находившиеся рядом подразделения РФ ни о чем не знали – подрыв дамбы стал для них неожиданностью.

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Оксана Житнюк
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