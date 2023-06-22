Служба безопасности Украины обнародовала перехват разговора раненых российских оккупантов, по которым ударил украинский дрон вблизи подтопленного Херсона.

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Сотрудники СБУ отработали по позиции россиян вблизи Херсона, когда те пытались сесть в лодку. Украинская спецслужба зафиксировала их переговоры в момент работы дрона.

В перехвате один из оккупантов кричит о трех "трехсотых". По информации СБУ, вызванные на место парамедики не помогли раненым россиянам.

"Мы просто не могли не поделиться с вами этой прекрасной "оперой" раненых россиян", – отметили в СБУ.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация, которой оккупанты постоянно мешали, продолжая бить по гражданским, волонтерам и спасателям.

В результате подрыва ГЭС в Херсонской области затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся под временной оккупацией РФ.

Начальник ГУР Буданов говорит, что за полчаса до подрыва дамбы РФ связалась с подразделением оккупантов, которое было непосредственно на ГЭС. Однако находившиеся рядом подразделения РФ ни о чем не знали – подрыв дамбы стал для них неожиданностью.

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