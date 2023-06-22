Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмови поранених російських окупантів, по яких вдарив український дрон поблизу підтопленого Херсона.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube



Співробітники СБУ відпрацювали по позиції росіян поблизу Херсона, коли ті намагалися сісти у човен. Українська спецслужба зафіксувала їхні переговори в момент роботи дрона.

У перехопленні один з окупантів кричить про трьох "трьохсотих". За інформацією СБУ, викликані на місце парамедики не допомогли пораненим росіянам.

"Ми просто не могли не поділитися з вами цією прекрасною "оперою" поранених росіян", – зазначили в СБУ.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація, якій окупанти постійно заважали, продовжуючи гатити по цивільних, волонтерах і рятувальниках.

У результаті підриву ГЕС на Херсонщині затопило десятки населених пунктів, частина яких перебуває під тимчасовою окупацією РФ.

Начальник ГУР Буданов каже, що за пів години до підриву дамби РФ зв'язалась із підрозділом окупантів, який був безпосередньо на ГЕС. Однак підрозділи РФ, які були поряд, ні про що не знали – підрив дамби став для них несподіванкою.

Дивіться також: Українські бійці без жодного пострілу хитрощами полонили трьох окупантів – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.