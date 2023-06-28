Об'єднане командування "Північ" опублікувало відео 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, на якому показано роботу дронів щодо виявлення та знищення окупантів.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Від дрона 30 ОМБр не заховатися! Під Бахмутом окупант ховався в лісі, в окопі, в норках під деревами і маскувальними сітками... Але і там його знайшли наші бійці та покарали за непроханий візит в Україну", – сказано в коментарі до відео.

Дивіться також: Біля Херсона до окупантів прилетів ударний дрон СБУ: перехоплення "опери" поранених росіян

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.