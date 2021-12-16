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ОП перезапустил "Раду" с ведущими с каналов Медведчука. Порошенко ворвался в эфир: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 11:30
Порошенко в эфире телеканала Рада (фото - скриншот Youtube)
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Пятый президент Петр Порошенко ворвался в прямой эфир обновленной студии телеканала Рада, которая расположилась в здании парламента.

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Порошенко попал в кадр, когда ведущие брали интервью у нардепа Даниила Гетманцева.

"Вы мешаете работе депутатов", – заявил пятый президент и возмутился, что на телеканал тратят деньги из госбюджета в обход системы Прозоро.

Гетманцев попросил Порошенко повернуться "другой стороной", указав на то, что тот стоял спиной к камере во время прямого эфира.

Пятого президента пригласили принять участие в программе, но он отказался, сославшись на то, что идея Офиса президента о создании телеканала в кулуарах мешает работе парламента.

Обновленный канал Рада начал вещание 15 декабря. Заработали несколько студий, одна из которых – в Кабинете Министров, вторая – в фойе Верховной Рады. Накануне начала работы телеканал выпустил проморолик, в котором зрителю показали новых ведущих – это бывшие сотрудники СМИ нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. На Раде теперь будет работать экс-ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, телеканала "ZIK" Назар Довгий. 

Как пишет Детектор медиа, на телеканале Рада будут работать ведущий канала Live Максим Зборовский, а также Лариса Богданова, Наталья Андрощук и политтехнолог Владимир Петров. Уточняется, что новое СМИ отныне – только владелец лицензии и получатель денег из бюджета, которые будут выплачиваться частному продакшену – его сотрудники будут снимать основную часть контента.

По предварительным данным, будет курировать продакшн заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Креативным директором вещателя станет Алексей Семенов, а шеф-редактором – Наталья Яструбенко.

Со старта телеканал Рада начал работу в режиме телемарафона, позже планируют снимать политические ток-шоу.

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Яна Катасонова
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Петр Порошенко рада телеканал Даниил Гетманцев
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