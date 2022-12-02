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Освобожденные из плена украинские воины получили награды от Зеленского – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 23:08
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Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским воинам, освобожденным из плена российских оккупантов. Он опубликовал видео с церемонии награждения.

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"Награды для тех, кто олицетворяет украинскую несокрушимость: наших офицеров, сержантов, солдат и матросов, которых я счастлив видеть свободными", – написал Зеленский.

Он отметил, что с 24 февраля из плена удалось освободить уже 1331 украинца.

Указы о награждениях публикованы на сайте президента. Зеленский вручил военнослужащим награды "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, ордены Данила Галицкого, медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

В списке награжденных есть марокканец Брагим Саадун и британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, которые были военнослужащими ВСУ, попали в плен в Мариуполе, и российские оккупанты угрожали их расстрелять как якобы "наемников".

Также среди награжденных – знаменитая "Пташка" (Екатерина Полищук), парамедик-доброволец Нацгвардии. Она вернулась домой в сентябре с 200 другими героями Азовстали.

Всего в трех сегодняшних указах Зеленского насчитывается 50 имен награжденных воинов.

  • 23 ноября состоялся очередной обмен пленными, домой вернулись еще 36 украинцев.
  • 24 ноября удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 бойцов из Военно-морских сил, 10 – из Вооруженных Сил, шесть – из Госпогранслужбы, двое – из терробороны. 
  • 26 ноября были освобождены 12 украинцев - защитники Змеиного, Азовстали и ЧАЭС.
  • 1 декабря домой вернулись еще 50 украинцев - защитники Мариуполя, Азовстали, узники Еленовки.
Оксана Житнюк
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