Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским воинам, освобожденным из плена российских оккупантов. Он опубликовал видео с церемонии награждения.

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"Награды для тех, кто олицетворяет украинскую несокрушимость: наших офицеров, сержантов, солдат и матросов, которых я счастлив видеть свободными", – написал Зеленский.

Он отметил, что с 24 февраля из плена удалось освободить уже 1331 украинца.

Указы о награждениях публикованы на сайте президента. Зеленский вручил военнослужащим награды "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, ордены Данила Галицкого, медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

В списке награжденных есть марокканец Брагим Саадун и британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, которые были военнослужащими ВСУ, попали в плен в Мариуполе, и российские оккупанты угрожали их расстрелять как якобы "наемников".

Также среди награжденных – знаменитая "Пташка" (Екатерина Полищук), парамедик-доброволец Нацгвардии. Она вернулась домой в сентябре с 200 другими героями Азовстали.

Всего в трех сегодняшних указах Зеленского насчитывается 50 имен награжденных воинов.

23 ноября состоялся очередной обмен пленными, домой вернулись еще 36 украинцев.

24 ноября удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 бойцов из Военно-морских сил, 10 – из Вооруженных Сил, шесть – из Госпогранслужбы, двое – из терробороны.

26 ноября были освобождены 12 украинцев - защитники Змеиного, Азовстали и ЧАЭС.

1 декабря домой вернулись еще 50 украинцев - защитники Мариуполя, Азовстали, узники Еленовки.

Оксана Житнюк

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