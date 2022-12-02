Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским воинам, освобожденным из плена российских оккупантов. Он опубликовал видео с церемонии награждения.
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"Награды для тех, кто олицетворяет украинскую несокрушимость: наших офицеров, сержантов, солдат и матросов, которых я счастлив видеть свободными", – написал Зеленский.
Он отметил, что с 24 февраля из плена удалось освободить уже 1331 украинца.
Указы о награждениях публикованы на сайте президента. Зеленский вручил военнослужащим награды "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, ордены Данила Галицкого, медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".
В списке награжденных есть марокканец Брагим Саадун и британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, которые были военнослужащими ВСУ, попали в плен в Мариуполе, и российские оккупанты угрожали их расстрелять как якобы "наемников".
Также среди награжденных – знаменитая "Пташка" (Екатерина Полищук), парамедик-доброволец Нацгвардии. Она вернулась домой в сентябре с 200 другими героями Азовстали.
Всего в трех сегодняшних указах Зеленского насчитывается 50 имен награжденных воинов.
- 23 ноября состоялся очередной обмен пленными, домой вернулись еще 36 украинцев.
- 24 ноября удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 бойцов из Военно-морских сил, 10 – из Вооруженных Сил, шесть – из Госпогранслужбы, двое – из терробороны.
- 26 ноября были освобождены 12 украинцев - защитники Змеиного, Азовстали и ЧАЭС.
- 1 декабря домой вернулись еще 50 украинцев - защитники Мариуполя, Азовстали, узники Еленовки.
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