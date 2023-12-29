Первая группа летчиков Воздушных сил ВСУ закончила этап обучения на F-16 в Великобритании и будет направлена для завершения тренировок в Данию. Об этом сообщает украинская служба Голоса Америки.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как сообщает издание, летчики закончили в Британии базовую подготовку по пилотированию F-16, следующий этап их обучения будет проходить в Дании.

После завершения летчиками всей тренировочной программы, Украина получит долгожданные истребители F-16.

При этом точные сроки передачи самолетов Украине остаются неизвестны по соображениям безопасности, сообщает издание.



25 декабря спикер ВС ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию российских пропагандистов о том, что оккупанты якобы "уничтожили" F-16 в Украине. По его словам, самолеты еще не прибыли в Украину, поскольку инфраструктура и персонал для их обслуживания не подготовлены.

28 декабря спикер ВС прокомментировал заметку Newsweek о якобы "прибытии F-16" в Украину и высказал мнение, что европейские и американские медиа собирают официальную информацию, раскрывают некоторые детали и делают выводы со словом "вероятно", которое некоторые украинские медиа игнорируют.

Читайте также: Newsweek заявило, что Украина могла получить первый F-16. В Воздушных силах опровергли