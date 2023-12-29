Первая группа украинских летчиков завершила этап обучения на F-16 в Британии – видео
Первая группа летчиков Воздушных сил ВСУ закончила этап обучения на F-16 в Великобритании и будет направлена для завершения тренировок в Данию. Об этом сообщает украинская служба Голоса Америки.
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Как сообщает издание, летчики закончили в Британии базовую подготовку по пилотированию F-16, следующий этап их обучения будет проходить в Дании.
После завершения летчиками всей тренировочной программы, Украина получит долгожданные истребители F-16.
При этом точные сроки передачи самолетов Украине остаются неизвестны по соображениям безопасности, сообщает издание.
- 25 декабря спикер ВС ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию российских пропагандистов о том, что оккупанты якобы "уничтожили" F-16 в Украине. По его словам, самолеты еще не прибыли в Украину, поскольку инфраструктура и персонал для их обслуживания не подготовлены.
- 28 декабря спикер ВС прокомментировал заметку Newsweek о якобы "прибытии F-16" в Украину и высказал мнение, что европейские и американские медиа собирают официальную информацию, раскрывают некоторые детали и делают выводы со словом "вероятно", которое некоторые украинские медиа игнорируют.
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