Перша група льотчиків Повітряних сил ЗСУ закінчила етап навчання на F-16 у Великій Британії і буде спрямована на завершення тренувань до Данії. Про це повідомляє українська служба Голосу Америки.

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Як повідомляє видання, льотчики закінчили в Британії базову підготовку з пілотування F-16, наступний етап навчання буде проходити в Данії.

Після завершення льотчиками всієї тренувальної програми Україна отримає довгоочікувані винищувачі F-16.

При цьому точні терміни передання літаків Україні залишаються невідомими з міркувань безпеки, повідомляє видання.

25 грудня спікер ВР ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію російських пропагандистів про те, що окупанти нібито "знищили" F-16 в Україні. За його словами, літаки ще не прибули до України, оскільки інфраструктура та персонал для їх обслуговування не підготовлені.

28 грудня спікер ВС прокоментував допис Newsweek про нібито "прибуття F-16" в Україну та висловив думку, що європейські та американські медіа збирають офіційну інформацію, розкривають деякі деталі та роблять висновки зі словом "ймовірно", яке деякі українські медіа ігнорують.

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