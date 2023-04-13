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Под Бахмутом артиллеристы 45 бригады прямым ударом уничтожили склад боеприпасов — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 09:44
Уничтожение склада россиян под Бахмутом (Фото: скриншот с видео)
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ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео

В районе Бахмута воины 45 отдельной артиллерийской бригады уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

Военные заявляют, что склад боеприпасов противника был обнаружен при помощи аэроразведчиков 56 отдельной механизированной бригады. 

Точным попаданием объект россиян под Бахмутом был уничтожен. 

На записи можно увидеть детонацию боекомплекта врага.

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.

Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

Дмитро Гриниченко
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войнаДонбассартиллерияпотерибахмут45 бригада
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