В районе Бахмута воины 45 отдельной артиллерийской бригады уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
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Военные заявляют, что склад боеприпасов противника был обнаружен при помощи аэроразведчиков 56 отдельной механизированной бригады.
Точным попаданием объект россиян под Бахмутом был уничтожен.
На записи можно увидеть детонацию боекомплекта врага.
Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.
- Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.
- Под Бахмутом артиллеристы 45 бригады прямой наводкой уничтожили минометчиков РФ — видео.
- Видео: В Бахмуте террористы Вагнера пытались пойти на штурм. Их разнесли минометами.
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